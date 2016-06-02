بدء توافد المحامين بنقابة طلخا لاجتماع مجلس الإدارة برئاسة سامح عاشور

بدأ عدد من المحامين بمحافظة الدقهلية، التوافد إلى مقر نقابة المحامين، بنادى المحامين بطلخا، الذى شهد اشتباكات بين خارجين عن القاون، وبين المحامين، الثلاثاء الماضى، وأسفرت عن إصابة 6 محامين، والقبض على 39 متهما بالاعتداء على مقر نادى المحامين.

ويشهد محيط النقابة تشديدات أمنية حول النقابة من الخارج، وتأمين شرطة المسطحات المائية مقر النادى، إذ يطل النادى على النيل بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، استعدادا لانعقاد مجلس إدارة نقابة المحامين بحضور سامح عاشور نقيب محاميى مصر.

حبس 39 متهما بأحداث اقتحام نادى المحامين بطلخا 15 يوما على ذمة التحقيقات

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