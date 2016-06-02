طيران العراق والتحالف الدولي يقصف مواقع “داعش” في الفلوجة بالأنبار

واصل طيران القوة الجوية والجيش العراقي مواقع تنظيم (داعش) الإرهابي في قطاع عمليات الفلوجة شرقي الأنبار لتأمين الغطاء الجوي للقطاعات العسكرية البرية، وقصفت وفق معلومات استخباراتية مفرزة وتجمعاً لمسلحي “داعش” في مدينة الفلوجة، وكبدت التنظيم خسائر بالأرواح والمعدات.

وذكرت قيادة عمليات الأنبار أن طائرات التحالف الدولي قتلت 6 إرهابيين من “داعش” ودمرت مفرزة “هاون” في منطقة “البو هوى” قرب عامرية الفلوجة جنوبي الفلوجة.

على صعيد آخر، كشفت قيادة عمليات الفرات الأوسط عن إلقاء القبض على أكثر من 15 مطلوبا بتهمة الإرهاب بينهم من شاركوا في “جريمة سبايكر”.. وقال المتحدث باسم قيادة شرطة كربلاء العقيد علاء الغانمي، في تصريح صحفي، إن عمليات الفرات الأوسط وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وقيادة شرطة كربلاء ووفق معلومات استخبارية تمكنت من إلقاء القبض على المطلوبين خلال محاولتهم الدخول مع النازحين إلى منطقة الرحالية في الأنبار، ويجري التحقيق معهم.

يذكر أن “مجزرة سبايكر” نفذها تنظيم (داعش) ، ويتهم بعثيون من فلول نظام صدام حسين بالمشاركة بها، عقب أسر جنود عراقيين من قاعدة سبايكر في يوم 11 يونيو 2014 ، بعد سيطرة التنظيم على مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين ومدينة الموصل مركز محافظة نينوي، حيث أسروا 1700 جندي وقادوهم إلى الصحراء وقاموا بقتلهم رمياً بالرصاص ودفن بعضهم أحياء.. وقد صور عناصر (داعش) المجزرة، التي نجا منها بعض الجنود العراقيين، ورووا ماحدث من تسليم القاعدة وهروب القادة العسكريين.

وكانت محكمة الجنايات المركزية أصدرت في يوليو 2015 حكما بالإعدام شنقا على 24 متهما في قضية “مجزرة سبايكر”، وقررت الإفراج عن أربعة آخرين.

أ ش أ