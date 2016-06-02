أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور..محافظ سوهاج يفتتح معرض «أهلا رمضان» بـ«العارف بالله»

Google+ Print
صورة من الحد

صورة من الحدث

مراسلONA» »:
> إفتتح الدكتور ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، صباح اليوم الخميس ،معرض «أهلا رمضان» لبيع المواد الغذائية واللحوم والألبان بميدان العارف بسوهاج، ويأتي ذلك خلال استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم .

رافقه في افتاح المعرض اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد وزير الدخلية مدير أمن سوهاج ، وأحمد حسين وكيل وزارة بسوهاج والمهندس احمد الناظر رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية.
> وشمل المعرض 19 عارضًا لمختلف المواد الغذائية، بالاضافة الى جناح مخصص لبيع منتجات القوات المسلحة.

وأكد المحافظ خلال إفتتاح المعرض، على تضافر مجهودات جميع أجهزة الدولة لإقامة مثل هذه المعارض التى تأتى تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية كنوع من المشاركة المجتمعية لرفع العبء عن كاهل الاسرة المصرية ومواجهة غلاء الاسعار .

وقرر محافظ الإقليم، تكليف إدارة المتابعة بالديوان بتشكيل لجنه لمتابعة اللحوم، داخل المعرض، فيما لا يزيد عن 60 جنيه للكيلو البلدي، علي أن تقوم بمراقبة الأسعار داخل المعارض المقامة في جميع مدن المحافظة.

وأكد أنه جاري إقامة معارض«أهلا رمضان» بكل مراكز ومدن المحافظة، إستعدادًا لشهر رمضان الكريم، حيث تم افتتاح 7 معارض بنطاق المحافظة، وسيتم إفتتاح عدد 6 معارض آخرين مع بداية الاسبوع القادم، ليصل عدد معارض «أهلًا رمضان»13 معرضًا بمراكز ومدن المحافظة المختلفة.

وأوضح «المحافظ»، أن المعارض تضم سلع ومواد غذائية، بالإضافة إلي مستلزمات شهر رمضان واللحوم البلدي الطازجة واللحوم المثلجة والخضر والفاكهة، ومنتجات مشروعات المحافظة.

افتتاح معرض اهلا رمضان بميدان العارف (12) افتتاح معرض اهلا رمضان بميدان العارف (7) افتتاح معرض اهلا رمضان بميدان العارف (8) افتتاح معرض اهلا رمضان بميدان العارف (9) افتتاح معرض اهلا رمضان بميدان العارف (5) افتتاح معرض اهلا رمضان بميدان العارف (4) افتتاح معرض اهلا رمضان بميدان العارف (3) افتتاح معرض اهلا رمضان بميدان العارف (1) افتتاح معرض اهلا رمضان بميدان العارف (2)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن