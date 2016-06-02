بالصور..محافظ سوهاج يفتتح معرض «أهلا رمضان» بـ«العارف بالله»

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> إفتتح الدكتور ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، صباح اليوم الخميس ،معرض «أهلا رمضان» لبيع المواد الغذائية واللحوم والألبان بميدان العارف بسوهاج، ويأتي ذلك خلال استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم .

رافقه في افتاح المعرض اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد وزير الدخلية مدير أمن سوهاج ، وأحمد حسين وكيل وزارة التموين بسوهاج والمهندس احمد الناظر رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية.

> وشمل المعرض 19 عارضًا لمختلف المواد الغذائية، بالاضافة الى جناح مخصص لبيع منتجات القوات المسلحة.

وأكد المحافظ خلال إفتتاح المعرض، على تضافر مجهودات جميع أجهزة الدولة لإقامة مثل هذه المعارض التى تأتى تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية كنوع من المشاركة المجتمعية لرفع العبء عن كاهل الاسرة المصرية ومواجهة غلاء الاسعار .

وقرر محافظ الإقليم، تكليف إدارة المتابعة بالديوان بتشكيل لجنه لمتابعة أسعار اللحوم، داخل المعرض، فيما لا يزيد عن 60 جنيه للكيلو البلدي، علي أن تقوم بمراقبة الأسعار داخل المعارض المقامة في جميع مدن المحافظة.

وأكد أنه جاري إقامة معارض«أهلا رمضان» بكل مراكز ومدن المحافظة، إستعدادًا لشهر رمضان الكريم، حيث تم افتتاح 7 معارض بنطاق المحافظة، وسيتم إفتتاح عدد 6 معارض آخرين مع بداية الاسبوع القادم، ليصل عدد معارض «أهلًا رمضان»13 معرضًا بمراكز ومدن المحافظة المختلفة.

وأوضح «المحافظ»، أن المعارض تضم سلع ومواد غذائية، بالإضافة إلي مستلزمات شهر رمضان واللحوم البلدي الطازجة واللحوم المثلجة والخضر والفاكهة، ومنتجات مشروعات المحافظة.