تأجيل «فض اعتصام النهضة» لجلسة الأول من أغسطس لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 379 متهمًا، بقضية”فض اعتصام النهضة”، لجلسة الأول من أغسطس، لسماع الشهود.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين، وعددهم 379 منهم 189 متهمًا محبوسًا، بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها.