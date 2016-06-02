تكدس المئات أمام مديرية التموين بالوادي الجديد بسبب «توقف البطاقات»

مراسل«ONA»:

> فوجئ مئات المواطنين بالوادى الجديد، بتوقف البطاقات الذكية الخاصة بصرف المقررات التموينية، وذلك بسبب عدم تحديث البيانات ووجود أخطاء في بيانات البطاقات المسجلة لدى مديرية التموين والشركة المختصة باستخراج البطاقات الذكية.

وشهدت مديرية التموين والإدارات التموينية المختلفة، توافد مئات المواطنين، من أجل سحب استمارات لتحديث البيانات واعتمادها وإرسالها للشركة لإعادة تشغيل الكروت الذكية، وتمكن المواطنين من صرف المقررات التموينية المتوقفة.

واشتكى المواطنون من عدم وجود نظام داخل الإدارات التموينية وسط تكدس المواطنين بمكتب واحد، وعدد قليل من الموظفين، وتعرض بعض المواطنين لحالات اختناق.

من جانبه، أكد محمد إسماعيل، مدير عام التجارة الداخلية والمشرف على مراقبة المواد البترولية بتموين الوادى الجديد، أن وقف تشغيل البطاقات الذكية نتيجة اختلاف في البيانات التي تم تحديثها مؤخرًا عن البيانات الموجودة بالبطاقة، وهو الأمر الذي يتطلب سحب استمارة تحديث بيانات من التموين، وإعادة إدخال البيانات مرة أخرى، وإرسالها للشركة المختصة التي بتقوم بإعادة تشغيل الكارت الذكى بشكل مباشر دون استخراج كارت جديد، من بعدها يتمكن المواطن من صرف المقررات التموينية.

وأشار إلى أن وقف صرف المقررات التموينية لا يؤثر على صرف الخبز، فجميع البطاقات المتوقفة عن صرف المقررات التموينية يقوم أصحابها بصرف الخبز بشكل منتظم، في ظل أن المحافظة تطبق منظومة الخبز الجديدة منذ أكثر من عام.