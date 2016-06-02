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ارتفاع عدد جثث المهاجرين التى جرفتها الأمواج لساحل ليبيا لـ 85

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ارتفاع عدد جثث المهاجرين التى جرفتها الأمواج لساحل ليبيا لـ 85 ارتفاع عدد جثث المهاجرين التى جرفتها الأمواج لساحل ليبيا لـ 85
قال مسؤول فى الهلال الأحمر اليوم الخميس، إن جثث 85 مهاجرا على الأقل غرقوا وهم يحاولون عبور البحر المتوسط جرفتها الأمواج قرب مدينة زوارة غرب ليبيا.

وقال الخميس البوسيفى إن أغلب المهاجرين على ما يبدو من دول أفريقية جنوب الصحراء الكبرى على الرغم من تحلل جثثهم مشيرا إلى انه لم يتضح متى غرقوا.

وغرق المئات هذا الأسبوع مع زيادة عدد المهاجرين من ساحل شمال أفريقيا إلى إيطاليا. ومن المعتقد أن عددا كبيرا من القوارب أبحر من الساحل قرب مدينتى زوارة وصبراتة الليبيتين.
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