موقع أمريكى: الطقس الحار يسبب الاكتئاب والعدوانية

ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى" psychcentral" أن الطقس الحار يؤثر على الحالة المزاجية، إذ يؤدى التعرض لارتفاع درجات الحرارة المرتفعة -وفقا للموقع- إلى الإصابة بالاكتئاب.

وجاء بالتقرير: "وجد أن التأثير اليومى للطقس الحار له أكثر من تأثير سلبى على الحالة المزاجية، وأن حرارة الشمس الشديدة تجعل مزاج الشخص منخفضا لا يستطيع فعل أى شىء وتكون حالته النفسية سيئة فى التعامل مع المحيطين به".

وحسب التقرير أظهرت العديد من الدراسات أن هناك اضطرابات مرتبطة بحالة الجو وهى الاضطرابات العاطفية الموسمية كالحزن وهو نوع من الاضطراب الاكتئابى الذى يكون ناتجا عن الجو.

ووفقا للتقرير فإن حرارة الجو تبرز أسوأ ما فى الناس، حيث أظهرت دراسة أن هناك علاقة بين عدوانية البشر وارتفاع درجات الحرارة، كما وجد الباحثون أن كلما ارتفعت درجات الحرارة ارتفع العنف بين الأفراد بنسبة تصل إلى 4%.

كما وجدت دراسة سويدية أن فحص جميع حالات الانتحار فى البلاد بين عامى 1992 و2003 كان وقت ذروتها فى الصيف وخاصة بين الأشخاص الذين عولجوا مع مضادات الاكتئاب، كما لوحظ زيادة حالات الانتحار فى الربيع وأوائل الصيف وكان هناك انخفاض ملحوظ خلال أشهر الخريف والشتاء.

وتابع التقرير أن العمال الذين يعملون فى الهواء الطلق ويتعرضون لدرجات الحرارة العالية، أكثر عرضة لارتكاب الانتحار ويبلغ الأمر ذروته خلال فصل الصيف.

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