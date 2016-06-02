ربيعة: الامتحانات وراء تراجع مستواى فى الفترة الأخيرة

قال رامى ربيعة لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى، اليوم الخميس، إن فترة الامتحانات التى خضع إليها كانت من أصعب الفترات التى تمر على لاعب كرة القدم، مشيرًا الى أنه يشعر بتراجع مستواه فى الفترة الأخيرة بسبب انشغاله بالامتحانات.

وتابع ربيعة فى تصريحات لقناة الحياة مع الإعلامى سيف زاهر، قائلا :” شيء محزن إن واحد مؤثر فى الفريق مثل أحمد حجازى يصاب فى وقت مهم زى ده ومش حجازى بس أى لاعب أخر”.

وأوضح ربيعة إن لاعبى المنتخب سيبذلون قصارى جهدهم للفوز بمباراة تنزانيا للتأهل والفوز ببطولة أمم أفريقيا بالجابون الغائبة منذ 3 دورات.