ضبط سيارة محملة بطن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى فى طنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، اليوم الخميس، من ضبط سيارة نقل محملة بطن و75 كيلو زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى، قبل استخدامها فى التصنيع.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين، بضبط السيارة رقم 7461 م أ ب نقل قيادة "أحمد.م.م"، 18 سنة، مقيم بقرية زوير، مركز شبين الكوم – المنوفية، أثناء سيرها بشارع الكورنيش – ثان طنطا، محملة بكمية كبيرة من زيوت الطعام، تزن طن و75 كيلو معبأة داخل تانك و7 عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك.

وبسؤال قائد السيارة قرر أن المضبوطات ملك عبد الوهاب.م.ش – صاحب شركة للزيوت والصابون بمدينة شبين الكوم – المنوفية، فى المحضر رقم 14664 جنح ثان طنطا لسنة 2016، وتولت النيابة التحقيق.

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