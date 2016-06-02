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حبس إخوانى 15 يوما لانضمامه إلى جماعة إرهابية فى سوهاج

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حبس إخوانى 15 يوما لانضمامه إلى جماعة إرهابية فى سوهاج حبس إخوانى 15 يوما لانضمامه إلى جماعة إرهابية فى سوهاج
أمرت النيابة الكلية بسوهاج تحت إشراف المستشار أسامة عبد السلام القاضى رئيس النيابة الكلية بسوهاج، وسكرتارية خالد المساوى، بحبس المتهم "أحمد.م.أ.ع" أحد عناصر الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.

- تجديد حبس 11 من الاخوان بسوهاج لاتهامهم بالتحريض على العنف
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