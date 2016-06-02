حبس المتهم الخامس فى واقعة التستر على قاتل رئيس مباحث شبرا الخيمة

أمر محمد الرفاعى وكيل أول نيابة قليوب بحبس "حسن خليل جنيدة" المتهم الخامس فى واقعة التستر وإخفاء المسجل خطر "أمين موسى" المتورط فى واقعتى استشهاد المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة والنقيب إيهاب إبراهيم معاون مباحث الخانكة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية والعميد محمود هندى وكيل فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، بوجود عناصر إجرامية وراء التستر على المتهم بقتل الرائد إيهاب إبراهيم جورج معاون مباحث مركز الخانكة و5 آخرين وإصابة ضابط، وأخطر عنصر إجرامى فى عصابات الجعافرة، الذى قتل على يد رجال الأمن.

دلت تحريات المباحث على ورود معلومات عقب قتل المتهم رجب موسى سيد الغريب وشهرته أمين موسى، أن هناك 5 من العناصر الإجرامية بينهم سيدة كانوا يتسترون على المتهم، ويساعدونه على الاختفاء خوفا من الملاحقة الأمنية، وإمداده بالمبالغ المالية اللازمة لشراء السلاح والمواد المخدرة لإعادة بسط نفوذه بالمنطقة.

تبين أن المتهمين هم "حسين.ع" 37 سنة عامل، و"رمضان.أ" 30 سنة عاطل، و"عادل. م" 38 سنة عاطل، و"هناء.م" 25 سنة ربة منزل، و"حسن.خ" 39 سنة سائق.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مجموعات العمل برئاسة المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز شبين القناطر باستهداف المتهمين، حيث تمكنوا من ضبطهم عدا الأخير، وبحوزة الثانى كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 3 جرامات، بقصد الاتجار، وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بصحة ما ورد بالتحريات، وقيامهم بسابقة إيواء المتهم وتوفير المبالغ النقدية له بقصد شراء مخدر الهيروين والأسلحة، لمساعدته على استعادة نشاطه الإجرامى وبسط نفوذه بالمنطقة، وأنهم على علم أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه فى العديد من الأحكام والقضايا، حيث قرر الأول قيامه بسابقة إمداد المتهم بمبلغ مالى وإيوائه، وقرر الثانى قيامه بسابقة تأمين المتهم بالزراعات، وذلك برصد أى تحركات أمنية تستهدفه وإبلاغه بها، وقرر الثالث قيامه بسابقة تأمين انتقالات المتهم مستخدمًا دراجته البخارية، وقررت الرابعة أنها تربطها بالمتهم علاقة عاطفية وتتردد عليه بالزراعات لتأمين الطعام والملابس وشراء خطوط الهواتف المحمولة باسمها لصالحه.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

حبس المتهمين بإيواء أمين موسى قاتل رئيس مباحث شبرا 4 أيام على ذمة التحقيق

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