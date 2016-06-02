ربة منزل تتهم عاطلا بهتك عرض رضيعة عمرها 6 أشهر فى إمبابة

شهدت نيابة قسم إمبابة واقعة تقشعر لها الأبدان، تبادلت فيها ربة منزل وعاطل اتهامات تتعلق بالشرف، حيث قالت ربة المنزل إن العاطل تعدى جنسيا على طفلتها البالغة من العمر 6 أشهر، مستغلا غيابها عن المنزل، فيما قال المتهم إنه على خلاف مع المدعية، بسبب علاقة غير شرعية جمعتهما وانتهت على غير رغبتها.

الواقعة بدأت بتلقى المقدم محمد راسخ رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغا من ربة المنزل " ج . م " 37 عاما - سبق حبسها أكثر من مرة فى قضايا آداب وسرقة،- اتهمت فيه " ح . ز " 29 سنة عاطل، بالتعدى على طفلتها " ح . ا " البالغة من العمر 6 أشهر وهتك عرضها.

وأضافت الشاكية أن المتهم معروف بسوء أخلاقه وكثرة مشاكله مع سكان المنطقة، وسبق حبسه عدة مرات فى اتهامه بحيازة مواد مخدرة، وكان يفتعل المشاكل معها وزوجها، ومؤخرا قرر الانتقام منهما فهتك عرض رضيعتها.

وتابعت : فى يوم الواقعة عدت إلى المنزل وفوجئت به داخله يرتكب جريمته، فصرخت وتشاجرت معه وطردته.

وبإخطار النيابة أمرت بسرعة ضبط المتهم، وبمداهمته ألقت قوة القبض عليه، فأنكر جميع التهم الموجهة إليه أمام النيابة، وقال إنه بلاغ كيدى من المبلغة لأنه كان على علاقة بها استمرت لمدة سنة، واتفقت معه على أن تنفصل عن زوجها المحبوس منذ فترة طويلة، لتتزوجه، وعندما رفض بدأت المشاكل بينهما، وهددته فى أكثر من مرة بفضح علاقتهما، فشعر بالخوف وأنهى العلاقة.

واستطرد المتهم :" بعد ما سبتها بأيام فوجئت بالقبض عليا بدون ما أعرف السبب، وبعد وصولى إلى القسم، وجدت أنى متهم بهتك عرض طفلتها.

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت سرعة تحريات المباحث حاول الواقعة، وإرسال الرضيعة إلى الطب الشرعى لتوقيع الكشف عليها.

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