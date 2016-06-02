بالصور.. انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى لقسم التخدير بجامعة عين شمس

انطلق اليوم المؤتمر السنوى الثالث لقسم التخدير بجامعة عين شمس، للوصول لأحدث طرق تضمن حماية المريض من مضاعفات مواد التخدير.

وقال الدكتور أحمد إبراهيم أستاذ بقسم التخدير طب جامعة عين شمس ورئيس القسم: "نهدف من المؤتمر التعرف على أحدث ما ظهر فى علم التخدير والرعاية والمركزة وعلاج الآلام ونقل هذه الخبرات للأطباء فى مصر."

وتابع: "التخدير النصفى هو أحد تقنيات التخدير المستخدمة لتخدير المرضى أثناء العمليات مثل كل التقنيات الطبية له آثار جانبية أو مضاعفات باستخدامه رغم الاحتياطات التى تحدث معه لضمان سلامة الفرد، ولكن هناك نسبة مخاطر أو آثار جانبية."

وأضاف الدكتور أحمد إبراهيم: "يقوم العلماء والباحثون بالتعرف على هذه المضاعفات الناتجة عن التخدير وتقديم كل الحلول التى تساعد الطبيب فى التغلب عليها وحماية المريض من مضاعفاتها."

وقال: "فى مصر لا يوجد إحصائيات للتعرف على حجم المضاعفات التى تحدث بسبب التخدير، وهو ما يجعلنا لا نستطيع التعرف على كل المشكلات التى تسببها مواد التخدير".



>