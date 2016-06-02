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بحث حديث: خنجر توت عنخ أمون مصنوع من نيزك فضائي

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بحث حديث: خنجر توت عنخ أمون مصنوع من نيزك فضائي بحث حديث: خنجر توت عنخ أمون مصنوع من نيزك فضائي

خنجر توت عنخ أمون – أرشيفية

 

أظهر بحث حديث في علم الآثار أن خنجر الملك توت عنخ آمون، تمت صناعته بمواد مشتقة من نيزك فضائي، بالإضافة لمعدني النيكل والكوبالت.

قام بالبحث فريق علمي من جامعة “بيزا” الإيطالية بالتعاون مع المتحف المصري، وتم فحص الخنجر الفرعوني بالأشعة السينية لكشف المكونات التي صنع منها، بحسب ما ذكرت “تلجراف” البريطانية.

ويصل طول الخنجر إلى 35 سنتمترًا، وتم العثور عليه داخل القماش الذي غلفت به المومياء، ويظهر استخدام النيزك في الخنجر أن المصريين القدامى كانوا مدركين لقيمته.

وكان عالم الآثار البريطاني، هورد كارتر، قد عثر على قبر “توت عنخ آمون” سنة 1922 بكامل محتوياته.

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