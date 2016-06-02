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وزارة الدفاع الروسية: سلاح الجو مستمر باستهداف “داعش” في سوريا

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وزارة الدفاع الروسية: سلاح الجو مستمر باستهداف “داعش” في سوريا وزارة الدفاع الروسية: سلاح الجو مستمر باستهداف “داعش” في سوريا

أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية تواصل تنفيذ مهام تهدف إلى تقويض البنية التحتية لتنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا.

وأوضحت الوزارة -حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم - أن طائرة قاذفة من طراز “سوخوي 34″ استهدفت مصفاة للنفط واقعة في الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” في محيط مدينة رأس العين في ريف مدينة الرقة بسوريا.

وأضافت الوزارة أن الضربات الجوية على صهاريج للنفط في المصفاة أدت إلى اشتعال المشتقات النفطية فيها، وأسفرت عن نشوب حريق ضخم وتعطيل الأجهزة التكنولوجية في المصفاة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد شددت على ضرورة الفصل بين فصائل المعارضة المعتدلة في سوريا والإرهابيين، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية للتقدم على مسار التسوية بسوريا.

أ.ش.أ

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