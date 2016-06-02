في اليوم الثاني.. «سيسكو كونكت» يناقش أمن المعلومات والتهديدات الإلكترونية

عقدت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر سيسكو كونكت Cisco Connect Egypt 2016، تحت شعار “التحول الرقمي”– Digital Transformation، والذي يشرح كيفية التحول الشامل في مختلف مجالات وقطاعات الإتتصاد المصري إلى عالم رقمي يواكب التطور التكنولوجي في العالم ليرتقي بالاقتصاد المصري وما يقدمه للمواطنين بصورة أسهل وأسرع وأدق.

بدأت فعاليات اليوم الثاني بمشاركة أكثر من1500 متخصص وخبير في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلقاء الضوء على التحول الرقمي الذي بات من الضروريات لكافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تسعى إلى تطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمستفيدين، فالتحول الرقمي لا يعني فقط تطبيق التكنولوچيا داخل المؤسسة بل هو برنامج شمولي يشمل كامل المؤسسة ويمس طريقة وأسلوب عملها داخليًا، وأيضًا كيفية تقديم الخدمات للجمهور المستهدف لجعل الخدمات تتم بشكل أسهل وأسرع وأكثر أمانًا.

قال المهندس أيمن الجوهري، مدير عام شركة سيسكو مصر: ‘‘أن مؤتمر سيسكو كونكت Cisco Connect Egypt 2016 سعى خلال إنعقاده على مدار يومين لتحقيق التحول الرقمي من خلال أربعة محاور رئيسية ومن أبرز محاوره، المحور الأول والذي تناول النقاش حول مراكز بيانات المستقبل والذي ألقي الضوء على البنية التحتية المتكاملة، استراتيجية سيسكو العالمية للحوسبة السحابية من خلال تقديمها لمجموعة من الحلول الإبتكارية لمشغلي خدمات الاتصالات ومؤسسات الأعمال، والتي تستهدف تعظيم استفادتها من التكنولوجيا وتحسين قدراتها التنافسي”.

وتناول المحور الثاني للمؤتمر؛ أمن الاقتصاد الرقمي من خلال التركيز على امن المعلومات و المخاطر التى تنجم عن هذه التهديدات الالكترونية و ياتى تركيز سيسكو على المخاطر من منطلق الزيادة المضطردة فى التهديدات الالكترونية وتنوع المخاطر المتزايدة نتيجة للاعتماد المتزايد على البنية التحتية الرقمية حيث تستهدف سيسكو تهيئة البيئة المناسبة للاقتصاد الرقمى و من أهم عناصر التأمين ضد هذه المخاطر الجيل الجديد من أجهزة الجدران النارية (NGFW)، وتعتمد سيسكو على تحسين هذه التقنية كي تكون مواكبة للتناهي المتزايد في المخاطر الإلكترونية.

وتسعى سيسكو إلى ابتكار حلول اضافية لاصلاح عيوب تقنية الجيل الجديد من اجهزة الجدران النارية (NGFW) لكى تكون قادرة على حماية الاقتصاد الالكترونى ضد الهجمات والمخاطر الجديدة والمتزايدة.

وذلك عن طريق طرح منصة (Fire power Threat Defense)بينما يتناول المحور الثالث مرحلة الرقمنة ووسائل الإستفادة منها من خلال بناء مجتمعات رقمية ومدن ذكية ومتصلة، بينما يتناول المحور الرابع استراتيجيات التحول لشبكة الإتصالات الرقمية في ظل إتجاه الحكومة المصرية لإطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول.

وكان المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوحيا المعلومات افتتح فعاليات مؤتمر سيسكو كونكتCisco Connect Egypt 2016 الذي إستضافته القاهرة صباح أمس الأربعاء، بمشاركة كلا من ديفيد ميدز، نائب رئيس شركة سيسكو العالمية لمنطقة إفريقيا وأيمن الجوهري، مدير عام سيسكو مصر.

يذكر ان مؤتمر سيسكو كونكت مصر (Cisco Connect Egypt 2016) يأتي تحت رعاية كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوچيا الرقمية مثل شركة إي فاينانس الراعي البلاتيني وشركة إنتل كراعي للتكنولوچيا و”المصرية الاتصالات” كالراعي الأساسي لتقديم الخدمات Main Service Provider.