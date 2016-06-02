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القوات اليمنية تحبط هجوما للقاعدة فى المكلا ويعتقل عضوا فى التنظيم

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القوات اليمنية تحبط هجوما للقاعدة فى المكلا ويعتقل عضوا فى التنظيم القوات اليمنية تحبط هجوما للقاعدة فى المكلا ويعتقل عضوا فى التنظيم
قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس، إن أجهزة الأمن اليمنية أحبطت هجوما لتنظيم القاعدة كان يستهدف مقر الإدارة المحلية فى مدينة المكلا بعدما اكتشفت سيارة محملة بالمتفجرات كان أحد المشتبه بانتمائهم للقاعدة يخطط لتفجيرها.

وقال قائد المنطقة العسكرية الثانية فى محافظة حضرموت بشرق اليمن اللواء فرج سالمين "وردتنا معلومات استخباراتية حول نية تنظيم القاعدة تنفيذ هجوم إرهابى كبير فى المكلا لخلق حالة من الفوضى وترويع المدنيين."

وانسحب تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب إلى حد بعيد من المكلا فى أبريل بعد سيطرة القوات الحكومية وجنود إماراتيين على المدينة التى استخدمها التنظيم المتشدد لجمع ثروات طائلة وسط فوضى الحرب الأهلية.

وتساعد فرق خاصة من القوات المسلحة الإماراتية القوات اليمنية على تطهير المدينة مما تبقى فيها من عناصر القاعدة.

وقالت الوكالة الإماراتية إن أبوحفص الشحرى خبير الحاسب الآلى فى تنظيم القاعدة اعتقل خلال عملية تفتيش فى المدينة.
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