رئيس طيران الإمارات ينتقد عجز القطاع عن تحديد مواقع الطائرات المفقودة

انتقد رئيس شركة طيران الإمارات، عجز قطاع الطيران عن التحديد السريع لمواقع الصناديق السوداء فى حوادث الطيران، وقال إنه يلزم بذل المزيد من الجهود لضمان سلامة ركاب الطائرات فى العموم.

وقال تيم كلارك فى الاجتماع السنوى للاتحاد الدولى للنقل الجوى اليوم الخميس "فيما يخص تحديد مواقع الطائرات إنه أمر مخز، ومنذ تحطم طائرة رحلة شركة مصر للطيران "إم.إس.804" فى البحر المتوسط قبل أسبوعين ومقتل جميع ركابها وطاقهما وعددهم 66 شخصا لا تزال عمليات البحث جارية عن الصندوقين الأسودين فى أحدث مثال على الصعاب التى تكتنف تحديد مواقع الأجهزة الحيوية فى تحقيقات كوارث الطيران.

وقال كلارك إن أى حديث عن أن الكيانات فى قطاع الطيران العالمى، تميل للحذر تجاه تكنولوجيا تتبع الأجهزة بسبب تكلفتها الباهظة "مرفوض تماما بالنسبة لى." كما أوضح أنه ينبغى للشركات المصنعة لأجهزة تسجيل بيانات رحلات الطائرات أن تجعلها أكثر قوة، وقال "ينبغى أن تزود بالمزيد من الطاقة لتستطيع إصدار الإشارات وأنظمة لتحديد المواقع فى المناطق البعيدة للغاية."