في_اليورو – كونتي: فرصنا قليلة.. لكني أطلب من الجمهور أن يثق بنا

"هذه ليست أوقات جيدة لكرة القدم الإيطالية"، هكذا قال أنطونيو كونتي مدرب إيطاليا قبل انطلاق يورو 2016 التي يخوض غمارها في المجموعة الخامسة ضد بلجيكا وجمهورية أيرلندا والسويد.

ويرى مدرب تشيلسي المقبل أن حظوظ الإيطاليين تبدو صعبة في يورو 2016 في حوار مع BBC.

وقال كونتي: "من المهم أن يبقى الفريق في حالة معنوية جيدة، أعمل كثيرا على هذا الأمر. إذا أبقينا على الأمر كذلك قد نتحول لتهديد لباقي الفرق".

وأضاف "يغيب عنا فيراتي أفضل لاعب شاب في القائمة ولديه خبرة دولية كبيرة، كل لاعبينا الشباب رائعين ولكن بلا خبرة".

وأكمل "كل ما أطلبه من الجمهور أن يبقى قريبا منا، من المهم للاعبين أن يشعروا بثقة الجمهور".

وأتم "نعلم أن هذه لحظة صعبة علينا جميعا، لكن معا نستطيع أن نتخطاها".