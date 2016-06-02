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#في_اليورو - راكيتيتش: كرواتيا في المجموعة الأصعب بأمم أوروبا

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#في_اليورو - راكيتيتش: كرواتيا في المجموعة الأصعب بأمم أوروبا #في_اليورو - راكيتيتش: كرواتيا في المجموعة الأصعب بأمم أوروبا

(إفي): قال الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش إن المجموعة الرابعة التي تضم إسبانيا وتركيا والتشيك هي "الأصعب في أمم أوروبا" التي ستنطلق في فرنسا يوم 10 من الشهر الجاري.

وصرح لاعب وسط برشلونة إن الفريق الوطني الكرواتي سيتعين عليه تقديم أفضل ما لديه بداية من المباراة الأولى أملا في تخطي دور المجموعات.

وأوضح النجم الكرواتي في مقابلة تنشرها اليوم صحيفة "سبورتسكي نوفوستي" الرياضية المحلية إن إسبانيا هي الأوفر حظا لتصدر المجموعة وللتتويج باليورو.

وعن مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا، التي سيواجه فيها زملائه ببرشلونة أمثال أندريس إنييستا وسرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه، قال راكي إنه لن يمنحهم أي هدنة، مثلما سيفعلون هم أمامه.

وقال:"الأهم هو اجتياز دور المجموعات" مشيرا إلى أنه حال تخطيه فستكون حظوظ كرواتيا جيدة في المراحل الإقصائية.

وأعرب اللاعب عن احترامه الشديد لمنتخب إسبانيا بقيادة المدرب فيسنتي ديل بوسكي، لكنه حذر من أنهم سيلعبون أمامه "من أجل الفوز".

وأكد اللاعب أهمية العلاقات الجيدة التي تجمع لاعبي منذ سبع أو ثماني سنوات، مشيرا إلى أهمية ذلك في التأهل عن دور المجموعات، مشيرا "لسنا أصدقاء في المنتخب، بل أخوة".

وستواجه كرواتيا نظيرتها إسبانيا حاملة اللقب يوم 21 يونيو في آخر مباريات المجموعة الرابعة.

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فيديو اليوم السابع

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