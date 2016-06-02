محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال إنشاء كوبرى المشاة الجديد بقرية المنايف

تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية موقع مشروع إنشاء كوبرى المشاة الجديد على طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوى بقرية المنايف أمام مدرسة الإمام مالك، والذى تبلغ تكلفته 3 ملايين جنيه وتنفذه إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويخدم مجموعة كبيرة من القرى والتوابع، ويؤمن حركة عبور المشاة على هذا المحور المرورى السريع، ويساهم فى الحد من حوادث الطرق ووقف نزيف الأسفلت والحفاظ على أرواح المواطنين.

رافق المحافظ فى الجولة كل من النائب أحمد سعيد شعيب عضو البرلمان، ومتولى حسن رئيس مركز ومدينة أبو صوير، وممثلو إدارة المشروعات التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلو الجهات المعنية.

تأتى زيارة المحافظ ومرافقيه من القيادات للموقع لمتابعة تنفيذ المراحل الإنشائية للكوبرى، وبحث ومناقشة أى معوقات قد تعترض سبل التنفيذ والعمل على تذليلها، ودفع عجلة العمل واتخاذ الإجراءات التنفيذية لسرعة الانتهاء من التنفيذ.

وخلال الزيارة أعلن المحافظ أنه تقرر الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية للكوبرى، وبدء التشغيل التجريبى قبل نهاية شهر رمضان الكريم، وذلك لخدمة أهالى ومواطنى المنطقة.

والتقى محافظ الإسماعيلية خلال الجولة بعدد من أهالى ومواطنى المنطقة واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم التى وعد بدراستها والعمل على حلها، فى إطار الإمكانيات المتاحة وفى أسرع وقت ممكن.

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