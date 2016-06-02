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افتتاح المؤتمر السنوى لقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنيا

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افتتاح المؤتمر السنوى لقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنيا افتتاح المؤتمر السنوى لقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنيا
افتتح الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، المؤتمر السنوى لقسم الجراحة العامة بكلية الطب، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 3 يونيو الجارى بمركز المؤتمرات بالجامعة، وذلك بمشاركة كوكبة من أعلام الجراحة فى ، والجامعات المصرية، والذى سيعقد به 5 محاضرات، وورش عمل، يتم فيها مناقشة كل ما هو جديد فى مجال الجراحة العامة.

المؤتمر يقام تحت رعاية اللواء طارق نصر محافظ المنيا، والدكتور حسنى سيد عبد الغنى عميد كلية الطب، والدكتور مدحت ثابت رئيس شرف المؤتمر، والدكتور صلاح الدين عبد الرازق رئيس المؤتمر، والدكتور أبو بكر محيى الدين مقرر المؤتمر، والدكتور يحيى شاكر نقيب أطباء المنيا، والدكتور أيمن حسانين، والدكتور ناصر زغلول سكرتيرا المؤتمر.

وأبدى الدكتور أبو المجد سعادته بوجوده وسط كوكبة من العلماء وخاصة فى المجال الطبى، مؤكداً أن مثل هذه المؤتمرات فرص كبيرة لنقل الخبرات، وكل ما هو حديث فى المجال الطبى والعلاجات الجراحية والالتزام بالأعراف والتقاليد المهنية قبل الخبرة العلمية، وأن يخرج هذا المؤتمر الزاخر بأساتذة إعلام فى مجال الجراحة بثماره وتوصيات يستفاد بها فى قسم الجراحة.

كما أكد الدكتور أبو المجد، أن إدارة الجامعة فى هذه الفترة مهمومة بالمستشفيات الجامعية، وتعتبرها رسالتها الأولى بعد العملية التعليمية والبحثية، وأن الجامعة تسعى إلى توسيع قاعدة الاهتمام بالمستشفيات وإعداد الكوادر لتحقيق الآمال والطموحات لتطوير المنظومة الطبية داخلها لتقديم خدمة متميزة للمرضى.

كما تحدث الدكتور مدحت ثابت نائب رئيس الجامعة الأسبق ورئيس شرف المؤتمر وأول من أدخل المناظير على مستوى طب المنيا على ضرورة تبادل الأبحاث، وما ينتج عنها من تطوير للمنظومة العلمية فى مصرنا الحبيبة.

وأشاد الدكتور حسنى عبد الغنى، بدور قسم الجراحة بالمستشفيات الجامعية معتبراً إياه كالعمود الفقرى لأى كلية طب أو مستشفى والحمل الذى يحمله على عاتقه داخل منظومة العمل الطبى وضرورة تطويره والتعرف على كل جديد به علمياً.

وفى نهاية الافتتاح، كرم الدكتور أبو المجد الأساتذة المتوفيين ممن لهم بصمة فى مجال الطب والجراحة وسلم لذويهم شهادت التقدير وهم الدكتور عوض الدحا، والدكتور حمدى أبو بيه، والدكتور ضاحى تونى، الدكتور عبد الحليم الشريف، والدكتور على مجدى، الدكتور فيصل مكادى، والدكتور التابعى حسين، والدكتور محمد صادق.


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