محافظ الإسماعيلية يفتتح المشروع المصرى السويسرى لتطوير خدمات الأشعة بالمستشفى العام

وحضر الافتتاح كل من أشرف عمارة وأحمد سعيد شعيب وآمال رزق الله نواب الاسماعيلية بالبرلمان والدكتورة عبير مغاورى مستشار وزير الصحة للأشعة والدكتور محمد عبد المعطى مدير الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة وإيمان رضوان مدير البرامج بالسفارة نيابة عن السفير السويسرى و" مارتن راب " المدير التنفيذى للمشروع المصرى السويسرى والدكتور سعيد السقعان وكيل مديرية الصحة بالاسماعيلية والدكتور عصام عبد الوهاب مدير عام المستشفى وعدد كبير من الأساتذة والأطباء والمتخصصين ونقيب صيادلة الاسماعيلية تم عقد مؤتمر موسع بقاعة المؤتمرات الكبرى.
وتم خلال المؤتمر استعراض عددا من الأفلام الوثائقية عن انجازات وثمار الشراكة المصرية السويسرية فى مجال تطوير ودعم المنظومة الصحية بالمستشفيات فى مصر على مدى الفترة من عام 2002 وحتى العام الجارى 2016.
وأشاد المحافظ بجهود وزارة الصحة وبالمشروع المصرى السويسرى فى مجال تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية.
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