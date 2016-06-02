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محافظ الإسماعيلية يفتتح المشروع المصرى السويسرى لتطوير خدمات الأشعة بالمستشفى العام

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محافظ الإسماعيلية يفتتح المشروع المصرى السويسرى لتطوير خدمات الأشعة بالمستشفى العام محافظ الإسماعيلية يفتتح المشروع المصرى السويسرى لتطوير خدمات الأشعة بالمستشفى العام
افتتح اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية يرافقه الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالمحافظة البرنامج السويسرى المصرى لتطوير وحدات الأشعة التشخيصية والنهوض بخدمات الأشعة بالمستشفيات العامة والمركزية بافتتاح وحدة الأشعة التشخيصية المتطورة بالمستشفى العام والتى تضم أحدث جهاز أشعة سونار ديجيتال متطور للغاية تصل تكلفته لأكثر من 1.5 مليون جنيها، بالإضافة لتدعيم وحدة الأشعة التشخيصية بالمستشفى بعدد من أحدث الأجهزة والمعدات المتطورة فى إطار تنفيذ خطة الدولة وخطة محافظة الإسماعيلية لتطوير المنظومة الصحية ورفع مستوى الأداء للخدمات الطبية والعلاجية التى تقدم للمرضى من خلال المستشفيات والمؤسسات الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان .

وحضر الافتتاح كل من أشرف عمارة وأحمد سعيد شعيب وآمال رزق الله نواب الاسماعيلية بالبرلمان والدكتورة عبير مغاورى مستشار وزير الصحة للأشعة والدكتور محمد عبد المعطى مدير الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة وإيمان رضوان مدير البرامج بالسفارة نيابة عن السفير السويسرى و" مارتن راب " المدير التنفيذى للمشروع المصرى السويسرى والدكتور سعيد السقعان وكيل مديرية الصحة بالاسماعيلية والدكتور عصام عبد الوهاب مدير عام المستشفى وعدد كبير من الأساتذة والأطباء والمتخصصين ونقيب صيادلة الاسماعيلية تم عقد مؤتمر موسع بقاعة المؤتمرات الكبرى.

وتم خلال المؤتمر استعراض عددا من الأفلام الوثائقية عن انجازات وثمار الشراكة المصرية السويسرية فى مجال تطوير ودعم المنظومة الصحية بالمستشفيات فى على مدى الفترة من عام 2002 وحتى العام الجارى 2016.

وأشاد المحافظ بجهود وزارة الصحة وبالمشروع المصرى السويسرى فى مجال تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية.

يس طاهر محافظ الاسماعيلية يفتتح المشروع المصرى السويسرى (1)

يس طاهر محافظ الاسماعيلية يفتتح المشروع المصرى السويسرى (2)

يس طاهر محافظ الاسماعيلية يفتتح المشروع المصرى السويسرى (3)

يس طاهر محافظ الاسماعيلية يفتتح المشروع المصرى السويسرى (4)

يس طاهر محافظ الاسماعيلية يفتتح المشروع المصرى السويسرى (5)

يس طاهر محافظ الاسماعيلية يفتتح المشروع المصرى السويسرى (6)

يس طاهر محافظ الاسماعيلية يفتتح المشروع المصرى السويسرى (7)

يس طاهر محافظ الاسماعيلية يفتتح المشروع المصرى السويسرى (8)


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