محافظ دمياط يحيل مقصرين فى إزالة تعدٍ على أرض زراعية إلى النيابة الإدارية

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الخميس، جميع المسئولين المقصرين فى اتخاذ إجراءات الإزالة الفورية تجاه حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بناحية كفر المياسرة التابعة إداريًا لمركز شرطة مدينة السرو إلى النيابة الإدارية.

وذلك بناءً على المذكرة الواردة من اللواء مدير أمن دمياط، بشأن التقرير المرفوع من مركز شرطة مدينة السرو، حول وجود تقصير وتراخى فى الإجراءات من المسئولين بأجهزة حماية الأراضى بالجمعية الزراعية والوحدة المحلية المعنية التابع لها المنطقة محل المخالفة، وهى مدينة بالسرو.

وورد بالتقرير تأخر الإبلاغ عن الحالة المخالفة منذ يوم 21 مايو حتى يوم الإبلاغ 24 مايو.

وكان يتعين عليهم الإخطار الفورى لمركز الشرطة بوجود حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بالناحية المذكورة فى حينه.

وقرر المحافظ إحالة المقصرين من الزراعة، وكل من لهم صلة إلى النيابة الإدارية.

كما أصدر المحافظ توجيهاته لسكرتير عام المحافظة، بتوجيه اللوم لرئيس مدينة السرو فورًا على قصور الإجراءات، وعدم الإبلاغ عن المخالفة فور حدوثها.

محافظ دمياط يبحث إنشاء أول مصنع لإنتاج الكهرباء من القمامة بتكنولوجيا ألمانية

>