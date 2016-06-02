اكتشفي حقيقة المواد الطبيعية في التنظيف

تنصح منصّة Helpling.ae، الرائدة في خدمات تنظيف المنازل بالشرق الأوسط، باستخدام المواد الطبيعية في تدبير المنزل، وتصحّح بعض المعتقدات الشائعة الخاطئة في هذا المجال، في ما يأتي:

1. النباتات المنزليّة تخلّص من الغبار

لا يقتصر دور النباتات المنزليّة على إضفاء لمسة جمالية على المساحة فحسب، بل هي تنقّي الهواء من المواد الملوثّة أيضاً، كما أنها تمدنا بالـ"أُكسيجين"، ولا سيما السرخس والـ"أُركايد" اللذين يلتقطان الغبار المتناثر في الهواء.

امسحي أوراق النباتات المنزلية بقطعة قماش رطبة عند التنظيف.

2. معجون الأسنان يلمّع الأواني والمجوهرات الفضّة

يفيد دعك الأواني والمجوهرات الفضة، بواسطة فرشاة أسنان معبأة شعيراتها بمجون أسنان، في الوصول إلى الزوايا الأصغر منها. بعد ذلك، ضعي القطع في ماء دافئ لتفكيك الرواسب والجزيئيات العالقة، ممّا يعيد الرونق واللمعان لها.

3. المياه المعدنية الفوارة تنزع البقع

اسكبي المياه المعدنية الفوارة مكان البقع. علماً بأن ثاني أُكسيد الكربون الموجود في الماء يعمل على حلّ الألوان والأصباغ من النسيج (إلا أنه لا يعمل مع الدهون والزيوت). متى ما قمت بتغطية البقعة تماماً بالمياه المعدنية، عليك استخدام قطعة قماش جافة، وتحريكها بحركات دائرية للتخلّص من البقعة. ولكن، احذري فركها، بل حركي قطعة القماش فوقها بلطف.

4. عصير الليمون يعيد اللمعان للمعدن

ادعكي المعدن بنصف حبة من الليمون الحامض للتخلّص من الدهون والزيوت. وإذا كانت البقع عنيدة، اسكبي بضع نقاط من سائل تبييض على قطعة قماش وادعكي البقع برفق.

5. الزيت يزيل الرواسب اللزجة عن الأبواب

تجنبي استخدام المذيبات الكيماوية التجارية، بالمقابل إن الأحماض الدهنية في الزبدة والزيت قادرة على إذابة المواد الصمغية بفعالية شديدة. امزجي زيت الزيتون مع ذرّة ملح في وعاء، واستخدمي قطعة قماش لوضع الخليط على المناطق اللزجة أو الدبقة. افركيها وامسحي المنطقة ونظفيها بالقليل من الماء وسائل التنظيف.

تجنبي...

| تسليك المواسير وتنظيفها باستخدام بنّ القهوة: لن يخلّصك بنّ القهوة من الرواسب المتراكمة في المواسير، وإنما سيختلط بالرواسب ويتحول الخليط إلى كتلة تؤدي إلى سدّ المواسير تماماً! لعل الحل ّالأفضل في هذا المجال، هو وضع أربع ملاعق شاي من "كربونات الصوديوم" في المغسلة وسكب كوب من الخلّ فوقها. ومتى ما بدأت الفقاقيع في الظهور، اسكبي الماء الساخن عليها، وبذا تتم عملية تسليك المواسير بنجاح!

| البعد عن تعقيم زوجي القفازات بعد استخدامهما: كثيراً ما نقوم بارتداء زوجين من قفازات التنظيف بغرض حماية يدينا من البكتيريا والجراثيم، ولكننا ننسى أن سطح القفاز الملتوي والرطوبة الداخلية يمثلان بيئة مثالية لنمو البكتيريا ورعايتها. لذا، يجب وضع زوجي القفازات في ماء ساخن يحوي ملعقتي شاي من الخل والقليل من سائل التبييض، وذلك لمدة خمس إلى عشر دقائق بعد كل استخدام. بعدها، اعصريهما تماماً واتركيهما ليجفا.

| استخدام الخلّ لتنظيف جميع المواد: يشتهر الخل بقدرته الخارقة في التخلص من الأكسدة المتراكمة على الأجهزة المنزلية أو لتعقيم السطوح. ولكن، يجب عدم المبالغة في استخدامه، خصوصاً للأسطح الحجرية الطبيعية، مثل: الـ"جرانيت" والرخام، وكذلك المواسير ومانعات التسرب المطاطية على وجه الخصوص، لأن مادة الخل لا تلائمها، بل تعتبر خطرة في هذه الحالة لأن الحمض المتواجد فيها يتفاعل بقوة مع هذه المواد ويتلف السطوح، ومن ثم فعاليتها والغرض الأصلي منها.