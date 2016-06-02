محكمة أول الإسماعيلية تقضي ببراءة نجل رئيس النادي الإسماعيلي

قضت محكمة جنح أول الإسماعيلية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد الحميد أحمد عبد الحميد، ببراءة حسين محمد أبوالسعود نجل رئيس النادي الإسماعيلي وعضو مجلس الإدارة، من تهمة السرقة، وذلك بعد التصالح والتنازل عن الدعوى المدنية من قبل المجني عليها.

وكانت قد بدأت الجلسة بمجمع محاكم الإسماعيلية، حيث حضرت المجني عليها أمام المحكمة وقامت بالتنازل عن الدعوى المدنية أمام المحكمة.

وأشارات في أقوالها أنها لا توجه إلى المتهم أي ثمة اتهامات بالسرقة، وتغير أقوالها في محضر الجلسة، وبعد الاطلاع على الأوراق قضت المحكمة ببراءة عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي من التهمة الموجه إليه.

كانت مباحث قسم اول الإسماعيلية قد ألقت القبض على عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قبل أيام بعد قرار النيابة العامة بالضبط والاحضار في واقعة سرقة متجر، وتم التحفظ عليه وإحالته للمحكمة التى أصدرت قرارها السابق.

الإسماعيلية: أسماء خليل