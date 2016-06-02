«الوادى الجديد» تتسلم محطة توليد كهرباء بتكلفة 25 مليون جنيه‎

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أكد اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، أن قطاع الكهرباء بالمحافظة تسلم محطة توليد كهرباء جديدة قدرها 5 ميجاوات بتكلفة 25 مليون جنيه، لدعم الجهد الكهربي بمدينة الخارجة، وتخفيف الضغط على الشبكة المغذية لأحياء المدينة،والتي بلغت تكلفتها 25 مليون جنيه .

وأضاف عشماوي في تصريح صحفي، أنه يجرى الإنتهاء من تجهيز موقع تركيب المحطة وتجهيز الخرسانة الخاصة بالمواقع؛ لتركيبها فى أسرع وقت ممكن، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتحقيق الإستقرار فى تدفق التيار الكهربائي لأحياء المدينة.