بالصور.. تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات على أراض أملاك الدولة بالقصير بالبحر الأحمر

نفذت الإدارة الهندسية بمدينة القصير، اليوم الخميس، حملة إزالة 11 حالة تعدي فى”عزبة بلال” بمنطقة الجرف، و تمكنت الحملة من تنفيذ الإزالة بمساحة قدرت بنحو 1500 م2.

من جانبه صرح اللواء يوسف الشاهد، رئيس مدينة القصير، أن تلك الحملات جاءت للضرب بيد من حديد على مغتصبى أراضى الدولة دون وجه حق، مؤكدًا باستمرار جهود الوحدة المحلية لإزالة تلك التعديات فى المهد بهدف فرض سيطرة القانون، وأن جميع أجهزة المدينة تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون بأى شكل من الأشكال، مضيفًا أنه سوف يتم الاستمرار في إزالة حالات التعدى على أملاك الدولة و إزالة التعديات فور ظهورها.