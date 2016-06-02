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وزير الدفاع يبحث في باريس مع نظيره الفرنسي الجهود الدولية للقضاء علي الارهاب

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وزير الدفاع يبحث في باريس مع نظيره الفرنسي الجهود الدولية للقضاء علي الارهاب وزير الدفاع يبحث في باريس مع نظيره الفرنسي الجهود الدولية للقضاء علي الارهاب

 

الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع – أرشيفية

التقى الفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه وفد رفيع المستوى من كبار قادة القوات المسلحة، بوزير الدفاع الفرنسي جان ايف لورديان في العاصمة الفرنسية باريس .

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة ، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون في المجالات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد وزير الدفاع الفرنسي علي عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين الصديقين ، معرباً عن اعتزازه بزيارة وزير الدفاع المصري ، وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في العديد من المجالات .

وكانت قد أجريت للقائد العام مراسم استقبال رسمية و عزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني المصري بمقر وزارة الدفاع الفرنسية .

أ ش أ

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