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مدرب أهلي جدة الجديد: عبد الشافي أفضل ظهير أيسر في الدوري

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مدرب أهلي جدة الجديد: عبد الشافي أفضل ظهير أيسر في الدوري مدرب أهلي جدة الجديد: عبد الشافي أفضل ظهير أيسر في الدوري

تحدث المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد لنادي أهلي جدة السعودي عن الظهير الأيسر المصري محمد عبد الشافي لاعب الزمالك السابق.

أهلي جدة توج بطلا لدوري عبد اللطيف جميل السعودي لموسم 2015-16 قبل أن يُكمل موسمه الرائع بالتتويج بالكأس.

كريستيان جروس المدير الفني للأهلي قرر ترك منصبه كمدير فني للفريق "لأسباب شخصية وظروف خاصة" قبل أن تعلن إدارة النادي التعاقد مع جوميز مدرب التعاون لمدة 3 سنوات.

وعقد المدير الفني الجديد مؤتمرا صحفيا يوم الخميس وتحدث من خلاله عن عبد الشافي قائلا: "محمد عبد الشافي أفضل ظهير أيسر في الدوري الموسم الماضي".

وأضاف "لدينا لاعبين أجانب مميزين. الأهلي هو بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي وهو ما يُصعب المهمة في الموسم المقبل والطموح كبير للغاية مع الفريق".

وواصل "سنعمل على الحفاظ على مكتسبات الموسم الماضي وسنحاول الإعداد جيدا للموسم المقبل لتحقيق البطولات".

وأتم "أشكر جروس على ترشيحه لي للإشراف على الفريق، بيننا علاقة قوية".

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