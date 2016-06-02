بالفيديو - الجزائر ثاني المتأهلين رسميا إلى كأس إفريقيا 2017 بعد المغرب

ضمن المنتخب الجزائري تأهله رسميا إلى كأس أمم إفريقيا 2017 بعد الفوز على مضيفه السيشل بهدفين دون مقابل الخميس في الجولة الخامسة من التصفيات.

وسجل الهدف الأول لثعالب الصحراء ياسين بن زية في الدقيقة 41، قبل أن يضيف زميله العربي هلال سوداني الهدف الثاني في الدقيقة 62.

ووسعت الجزائر الفارق في صدارة المجموعة العاشرة إلى 8 نقاط مع وصيفتها إثيوبيا، علما بأن الأخيرة ستلعب الأحد ضد مضيفتها ليسوتو في نفس الجولة.

وستستضيف الجزائر منتخب ليسوتو في الجولة السادسة الأخيرة بينما تلعب إثيوبيا على أرضها ضد سيشل.

وقد تحسم إثيوبيا المركز الثاني في حال فوزها يوم الأحد على ليسوتو، فسترفع رصيدها إلى 8 نقاط مقابل 4 للسيشل.

وكان منتخب المغرب هو أول المتأهلين رسميا إلى المنافسات التي ستقام العام المقبل في الجابون بعد فوزه على كاب فيردي في الجولة الماضية.

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