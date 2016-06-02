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رسميا - الأهلي يبيع حق إدارة قناته لبريزينتيشن

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رسميا - الأهلي يبيع حق إدارة قناته لبريزينتيشن رسميا - الأهلي يبيع حق إدارة قناته لبريزينتيشن

باع النادي الأهلي حقوق إدارة قناته الرسمية لشركة بريزينتيشن بشكل رسمي.

وأعلن النادي الأهلي صباح اليوم عن فسخ تعاقده مع شركة مسك العالمية للإنتاج الإعلامي بسبب وقفهم البث المباشر للقناة. (طالع التفاصيل)

وأكد محمد عبد الوهاب أن تلك الخطوة ليست غريبة بما إنها من بنود التعاقد بين الطرفين منذ البداية. (طالع التفاصيل)

وبدأت سلسلة من المفاوضات المكثفة والعميقة بين الجانبين منذ فترة، قبل أن يتم توقيع العقود بصورة رسمية، عقب قرار إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي فسخ التعاقد مع شركة "مسك" التي كانت تتولى مهمة إدارة القناة منذ إنشائها عام 2008.

وأكد الطرفان أن الاتفاق يهدف في الأساس "لإطلاق قناة تليق بالنادي الأهلي وجماهيره، وتفعيل دور القنوات الرياضية في إثراء الساحة الإعلامية وتنشيط التسويق الرياضي في ، وتحديدا صناعة كرة القدم".

وكشفت مصادر خاصة داخل النادي الأهلي عن اتفاق النادي مع شركة بريزينتيشن على بيع كافة حقوق إدارة القناة لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

ومن المقرر أن تطلق بريزينتيشن بث القناة من جديد خلال فترة قريبة للغاية.

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فيديو اليوم السابع

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