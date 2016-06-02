سموحة لـ في الجول: إن أراد إنبي ضم صلاح سليمان عليهم دفع 6 مليون جنيه

"على إنبي دفع الشرط الجزائي إن أراد ضم صلاح سليمان" هكذا تحدث عاطف حنفي مدير الكرة بسموحة عن قيام الفريق البترولي بتجديد تعاقد مدافعه.

وكان سموحة قد أعلن في وقت سابق عن ضمه لصلاح سليمان قادما من إنبي بعد نهاية تعاقده مع الفريق البترولي بنهاية الموسم الجاري.

وقام إنبي بتجديد تعاقد مدافع الزمالك السابق يوم الثلاثاء على الرغم من توقيعه لسموحة لرغبته في الحفاظ على مدافعه.

وتحدث مدير الكرة بسموحة لـFilGoal.com قائلا:"لقد قمنا بتوثيق تعاقد صلاح سليمان في اتحاد الكرة بعدما قمنا بضمه في صفقة انتقال حر".

وأكمل"إن رغب صلاح سليمان في فسخ تعاقده والعودة لإنبي فعليه دفع 6 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي".

وأتم"ما أقوله هو إننا نتمسك بحقنا في ضم اللاعب ليس إلا".

وكان صلاح سليمان قد أكد في وقت سابق لـFilGoal.com أن الزمالك حاول ضمه مرة أخرى لكن سموحة رفض. (طالع التفاصيل)