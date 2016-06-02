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الأهلي: رمضان صبحي سيلعب أمام الداخلية.. وبرج العرب هو ملعبنا في إفريقيا

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الأهلي: رمضان صبحي سيلعب أمام الداخلية.. وبرج العرب هو ملعبنا في إفريقيا الأهلي: رمضان صبحي سيلعب أمام الداخلية.. وبرج العرب هو ملعبنا في إفريقيا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن رمضان صبحي لاعب الفريق سوف يشارك في المباراة المقبلة أمام الداخلية على الرغم من ارتباطه بلقاء آخر مع منتخب للشباب.

ويستعد منتخب مصر للشباب لملاقاة رواندا في العاشر من شهر يونيو المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بعد الفوز ذهابا بهدف دون رد.

فيما يواجه الأهلي منافسه الداخلية في الجولة 31 من الدوري في العاشر من الشهر ذاته.

وتحدث عبد الحفيظ عقب مران الأهلي قائلا:"رمضان سوف يشارك في مباراة الداخلية بشكل طبيعي".

وفي الوقت ذاته أكد مدير الكرة بالأهلي أن ناديه أبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأن برج العرب سيكون هو ملعب الفريق الأساسي في دوري الأبطال.

وخاض الأهلي مباراتيه السابقتين في دوري أبطال إفريقيا أمام ريكرياتيفو دي ليبولو ويانج أفريكانز بملعب برج العرب.

وواصل"نحن الآن نعمل على مشاهدة مباريات زيسكو الزامبي من أجل معرفة كل شيء عنه قبل مواجهته".

وأوضح عبد الحفيظ بأن مارتن يول المدير الفني للأهلي أعطى اللاعبين راحة سلبية من المران يومي السبت والاثنين المقبلين.

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فيديو اليوم السابع

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