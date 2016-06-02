أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الأمن وحقوق الإنسان فى ختام برنامج القادة بمركز النيل للإعلام فى القليوبية

Google+ Print
الأمن وحقوق الإنسان فى ختام برنامج القادة بمركز النيل للإعلام فى القليوبية الأمن وحقوق الإنسان فى ختام برنامج القادة بمركز النيل للإعلام فى القليوبية
اختتمت اليوم بمركز النيل للإعلام ببنها، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، الدورة التدريبية لبناء قدرات القيادات المحلية، بالتعاون مع مؤسسة القادة، بحضور اللواء أحمد جاد منصور رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، وتحدث عن "الأمن القومى المصرى وحقوق الإنسان"، مؤكدا أن حقوق الإنسان لا تتعارض مع الأمن القومى فهى حقوق فطرية تخلق مع الإنسان، وعلى كل مجتمع وكل نظام سياسى توفير التمتع بهذه الحقوق حتى يتولد لدى الإنسان الشعور بالوطنية والانتماء، فيبذل أقصى جهده لتنمية وطنه.

وأضاف الدكتور أحمد الشريف أمين عام مؤسسة القادة أن الحرية لا تعنى الفوضى، بل إن الحرية يجب أن تكون حرية مسئولة، وأشار الدكتور رمضان عرفة فى اللقاء الختامى للبرنامج التدريبى الذى استمر على مدار 4 أيام إلى سبل دعم حقوق الإنسان، وتعزيز الأمن القومى من حيث خلق وتطوير وتفعيل الآليات الوطنية والإقليمية الخاصة بمعالجة قضايا حقوق الإنسان ولدرء أى تدخلات دولية تسعى لخدمة أجندات وغايات سياسية أو أيديولوجيات ومشاريع ممنهجة تستهدف أمن واستقرار تحت شعار الدفاع عن الحقوق والحريات.

وأكدت الدكتورة مايسة عشماوى رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة خلال اللقاء الذى شارك فيه منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية والتظيمات الشبابية والمرأة على دور المؤسسة فى رفع وعى الشباب بمحاور الأمن القومى المصرى والتحديات التى تواجهه فى ظل مواجهة الإرهاب.


>- بالصور.. ختام دورة إعداد القيادات التنفيذية والمحلية بالمنوفية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر