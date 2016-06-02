الأمن وحقوق الإنسان فى ختام برنامج القادة بمركز النيل للإعلام فى القليوبية

اختتمت اليوم بمركز النيل للإعلام ببنها، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، الدورة التدريبية لبناء قدرات القيادات المحلية، بالتعاون مع مؤسسة القادة، بحضور اللواء أحمد جاد منصور رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، وتحدث عن "الأمن القومى المصرى وحقوق الإنسان"، مؤكدا أن حقوق الإنسان لا تتعارض مع الأمن القومى فهى حقوق فطرية تخلق مع الإنسان، وعلى كل مجتمع وكل نظام سياسى توفير التمتع بهذه الحقوق حتى يتولد لدى الإنسان الشعور بالوطنية والانتماء، فيبذل أقصى جهده لتنمية وطنه.

وأضاف الدكتور أحمد الشريف أمين عام مؤسسة القادة أن الحرية لا تعنى الفوضى، بل إن الحرية يجب أن تكون حرية مسئولة، وأشار الدكتور رمضان عرفة فى اللقاء الختامى للبرنامج التدريبى الذى استمر على مدار 4 أيام إلى سبل دعم حقوق الإنسان، وتعزيز الأمن القومى من حيث خلق وتطوير وتفعيل الآليات الوطنية والإقليمية الخاصة بمعالجة قضايا حقوق الإنسان ولدرء أى تدخلات دولية تسعى لخدمة أجندات وغايات سياسية أو أيديولوجيات ومشاريع ممنهجة تستهدف أمن واستقرار مصر تحت شعار الدفاع عن الحقوق والحريات.

وأكدت الدكتورة مايسة عشماوى رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة خلال اللقاء الذى شارك فيه منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية والتظيمات الشبابية والمرأة على دور المؤسسة فى رفع وعى الشباب بمحاور الأمن القومى المصرى والتحديات التى تواجهه فى ظل مواجهة الإرهاب.

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