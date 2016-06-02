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انتظام العمل بقنوات الحياة بعد صرف مستحقات العاملين

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انتظام العمل بقنوات الحياة بعد صرف مستحقات العاملين انتظام العمل بقنوات الحياة بعد صرف مستحقات العاملين

قالت مصادر خاصة، إن العمل بشبكة تليفزيون الحياة قد انتظم منذ أمس بجميع الأقسام والإدارات، وذلك بعد أن تسلمت إدارة القناة دفعات مالية من الوكيل الإعلانى، وتم سداد الرواتب المتأخرة للعاملين.

وأكدت المصادر أنه تم الاتفاق مع الوكيل الإعلانى بعدم تكرار تلك الأزمة مرة آخرى.

وأعلنت القناة خريطة شهر رمضان، التى تتضمن مسلسل الفنان محمد منير، الذى ينتظره الوطن العربى، ومسلسل نيللى وشريهان الذى بعد مفاجأة العام الحالى، بالإضافة إلى برنامج المقالب الذى يقدمه الفنان هانى رامز “هانى فى الأدغال”.

ويعول الكثير من منتجى البرامج على تليفزيون الحياة فى رفع مستوى مشاهدة الأعمال الفنية لهذا العام.

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