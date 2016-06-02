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استعدادات مكثفة لماراثون امتحانات الثانوية العامة فى بورسعيد

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استعدادات مكثفة لماراثون امتحانات الثانوية العامة فى بورسعيد استعدادات مكثفة لماراثون امتحانات الثانوية العامة فى بورسعيد
أعلنت فاتن صالح وكيل وزارة تعليم بورسعيد، اليوم الخميس، أن هناك استعدادات مكثفة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدارسى 2015-2016م، من خلال تجهيزات لجان النظام والمراقبة وغيرها من تجهيزات استراحات المنتدبين لأعمال الامتحانات، حيث تم تجهيز 9 استراحات، من بينها 6 للرجال و3 للسيدات.

ومن جانبها أكدت فاتن صالح، أن كافة الاستراحات تضم مبردات لمياه الشرب ومفروشات وثلاجات وبوتاجاز وتليفزيون لكل استراحة وأسرة ودورات للمياه، تم صيانتها وتجهيزها لإراحة المراقبين المنتدبين للجان الثانوية العامة.

وفى سياق متصل أوضحت وكيل وزارة تعليم بورسعيد، أنه تم تشكيل لجنة من السيد سراج مدير عام الشئون المالية، ومحمد السعيد سليمان مدير إدارة المركبات، وإبراهيم مختار مدير أمن المديرية، وجمال إبراهيم مسئول المخازن والمشتريات، للتأكد من كافة التجهيزات اللازمة للاستراحات.

ومن جهة أخرى، أكدت أنها عقدت بروتوكولاً مع المهندس محمد هلاوى وكيل وزارة تموين بورسعيد، لإمداد المنتدبين بالمواد الغذائية، خاصة توفير الخبز بالسعر المدعم بـ5 قروش للرغيف الواحد، وتوفير أسطوانات البوتاجاز بسعرها التموينى، بجانب توقيع برتوكول أمنى بين مديرية الأمن لتأمين اللجان؛ للحفاظ على الأمن العام.

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