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تلفزيون: انفجار قرب مسجد في اللاذقية بسوريا وسقوط قتلى

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تلفزيون: انفجار قرب مسجد في اللاذقية بسوريا وسقوط قتلى تلفزيون: انفجار قرب مسجد في اللاذقية بسوريا وسقوط قتلى

انفجار في سوريا – ارشيفية

قال التلفزيون السوري الرسمي وقناة المنار التلفزيونية التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية إن انفجارا وقع قرب مسجد في مدينة اللاذقية الساحلية في سوريا يوم الخميس أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وبحسب رويترز وقع الانفجار- الذي وصفته قناة التابعة للدولة بالهجوم الإرهابي- قرب وسط المدينة لدى خروج المصلين من المسجد.

وبثت الإخبارية مشاهد لبقع سوداء من الدم في مكان الانفجار بينما كان رجال الإسعاف والأمن ينقلون الجرحى إلى سيارات الإسعاف.

ولم تعلن السلطات عن عدد للقتلى على الفور.

وفي الأسبوع الماضي قتلت سلسلة من التفجيرات 150 شخصا تقريبا في مدينة جبلة- جنوبي اللاذقية- وفي طرطوس وهي الهجمات الأولى من نوعها في المدينتين.

واستهدفت تفجيرات في السابق مدينة اللاذقية التي تقع في معقل الرئيس السوري بشار الأسد على الساحل السوري.

وأعلن تنظيم داعش الأسبوع الماضي مسؤوليته عن هجمات الأسبوع الماضي وهجمات مماثلة في العاصمة دمشق وفي مدينة حمص بغرب البلاد في وقت سابق من هذا العام.

 

 

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