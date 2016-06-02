بالصور.. اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة طنطا و3 جامعات أوروبية

وقع الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس جامعة طنطا، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعة، وجامعات سوبت البولندية، وبولندا للاقتصاد والعلوم الإنسانية الحديثة بروسيا، بحضور الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أحمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل أبو زيد عميد كلية الزراعة ومنسق العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور عادل الميهى عميد كلية التجارة.

جاء ذلك فى إطار الزيارة التى قام بها وفد من الجامعات الثلاثة إلى جامعة طنطا فى إطار تحالفهم الأكاديمى ضمن اتفاقية بولونيا الأوروبية، وتكون الوفد من الدكتور مارك سوكرمان نائب رئيس جامعة سوبت البولندية، والدكتور فيليب سوكريت رئيس جامعة بولندا للاقتصاد، والدكتور إيليا كوبرمان نائب رئيس جامعة العلوم الإنسانية الحديثة بروسيا.

وتهدف الاتفاقية إلى منح الدرجات العلمية المشتركة فى مجال المحاسبة والتسويق الدولى من خلالهم بالتعاون مع كلية التجارة بجامعة طنطا، وتنظيم برامج متخصصة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها فى البلدين، وتدعيم التبادل الطلابى والأكاديمى بين جامعات طنطا والجامعات الثلاث.

كان الوفد قد قام بزيارة مركز الدراسات الدولية والتعليم عن بعد، التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث قدم الدكتور ولاء عراقيب مدير المركز شرحًا تفصيليًا متعلق بأحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.

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