بالصور والأسماء.. محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية

نظم اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الخميس، احتفالية لتكريم أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية، بالقاعة الكبرى بالديوان العام، لتهنئتهم وأسرهم بالتفوق، وسط فرحة وزغاريد أولياء الأمور.

ووجه المحافظ فى بداية كلمته التهانى للطلاب الأوائل والشكر لأسرهم الذين ساهموا فى تحقيق هذا النجاح والتفوق، وحث المتفوقين على مواصلة الجد والاجتهاد للحفاظ على هذا النجاح وإحراز التميز لإعلاء اسم المحافظة.

وشارك المحافظ الأوائل فى تقطيع تورتة النجاح والتفوق، فى تقليد جديد أضفى أجواء من السعادة والفرح بين الأوائل، معزف كورال الطلاب التربية والتعليم مجموعة من أغانى النجاح والتفوق.

وألقى الدكتور محمد عبد الفتاح الشركسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، كلمة هنأ فيها الأوائل بالنجاح والتفوق، ووجه الشكر للمحافظ على دعمه الدائم والمستمر للعملية التعليمية، الأمر الذى انعكس على النهضة التعليمية التى تشهدها المحافظة وإحراز محافظة مطروح عدد كبير من المراكز المتقدمة فى مختلف المسابقات والتقييمات المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأعقب ذلك تكريم المحافظ، للأوائل ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تحفيزًا لهم، على مواصلة التفوق والنجاح، ما يعود ذلك بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم المحلى.

وتم تكريم أوائل الشهادة الابتدائية وهم سلمى محمد شوقى، المركز الأول بمجموع 300 درجة، مدرسة مطروح الرسمية للغات، وعبد الله أحمد إبراهيم، المركز الأول مكرر بمجموع 300 درجة، مدرسة الروضة الخاصة، ويوسف رضا السعيد، المركز الأول مكرر بمجموع 300 درجة، مدرسة محمد خليل بالضبعة، ومحمد محمود محمد، المركز الرابع بمجموع 299,7 درجة، مدرسة السادات، ومحمد فرحات حسن، المركز الخامس بمجموع 299,6 درجة، مدرسة عثمان بن عفان بالسلوم، وإسراء إبراهيم محمد، المركز السادس بمجموع 299,5 درجة، مدرسة المجاهد حميدة، وزينب عصام محمد، المركز السادس مكرر بمجموع 299,5 درجة، مدرسة الروضة الخاصة، ونور جلال سالم، المركز الثامن بمجموع 299,4 درجة، مدرسة الهدى الخاصة، وعمر محمد حسن، المركز الثامن مكرر بمجموع 299,4 درجة، مدرسة الروضة الخاصة، يوسف عبد الله خميس، المركز العاشر بمجموع 299,3 درجة، مدرسة الهدى الخاصة، مريم عثمان عبد الخالق، المركز العاشر مكرر بمجموع 299,3 درجة، مدرسة آمون بسيوة، وعايدة مصطفى عبد المجيد، المركز العاشر مكرر بمجموع 299,3 درجة، مدرسة خالد بن الوليد القديمة بالحمام.

وتكريم أوائل الصف الشهادة الإعدادية وهم نسمه ياسر عبد الحميد، المركز الأول بمجموع 299,5 درجة، مدرسة الروضة الخاصة، ويمنى طارق محمود، المركز الثاني بمجموع 299 درجة، مدرسة زاهر جلال، وأميرة أشرف سعد، المركز الثالث بمجموع 298,5 درجة، مدرسة السيدة عائشة، وهبة الله السيد إسماعيل، الثالث مكرر بمجموع 298,5 درجة، مدرسة زاهر جلال، وحبيبة سمير عبد الحفيظ، الثالث مكرر بمجموع 298,5 درجة، مدرسة الروضة الخاصة، وإيمان محمد مصطفى، الثالث مكرر بمجموع 298,5 درجة، مدرسة زاهر جلال، ومحمد محمد محمود هنداوى، الثالث مكرر بمجموع 298,5 درجة، مدرسة الروضة الخاصة، ريم محمد بسيونى، الرابع بمجموع 298 درجة، مدرسة السيدة عائشة، ومحمد ماهر إبراهيم، الرابع مكرر بمجموع 298 درجة، مدرسة الرينسانس الخاصة، وندى أحمد على، المركز الرابع مكرر بمجموع 298 درجة، مدرسة الكيلو 7 للبنات، كريم أحمد إبراهيم، المركز الرابع مكرر بمجموع 298 درجة، مدرسة الروضة الخاصة.

كما كرم أوائل التربية الخاصة وهم سيف عز الدين عبد الشكور وكريم مجدى شعبان، وعبير محمد أحمد، ومحمد فرحات نوح بالصف الثامن للصم وضعاف السمع (السادس الإبتدائى).

كما تم تكريم كل من أبو بكر عبد العزيز أبوبكر، وأيمن أحمد سعد، وعثمان أبو زيد عوض، ومحمد أحمد سعد، وعثمان أبو زيد عوض، ومحمد أحمد سعد ومريم خالد عبد السلام، فى الشهادة الإعدادية، وأمل مهدى للمكفوفين، وكرم كل من حبيبة صلاح ورحمة عمرو جابر الناجحين فى الشهادة الابتدائية للمكفوفين.

وفى لفتة إنسانية كرم المحافظ ولأول مرة أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية بقرية جارة أم الصغير التابعة لواحة سيوة وهما عزيزة عوام محمد خليفة، وفاطمة شعبان محمد، نظرًا لبعد المسافة وانعزال الواحة لمسافة 300 كيلو متر عن العمران.

- محافظ مطروح يعتمد نتائج الشهادتين الأبتدائية والإعدادية

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