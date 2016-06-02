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المقاتلات البريطانية تقصف أهدافا لتنظيم داعش الإرهابى فى الفلوجة

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المقاتلات البريطانية تقصف أهدافا لتنظيم داعش الإرهابى فى الفلوجة المقاتلات البريطانية تقصف أهدافا لتنظيم داعش الإرهابى فى الفلوجة

>أعلنت وزارة الدفاع البريطانية ، اليوم الخميس ، أن مقاتلاتها واصلت العملية الجوية ضد تنظيم داعش فى الفلوجة مقدمة الدعم الجوى للقوات العراقية التى تقاتل التنظيم الإرهابى لاستعادة المدينة.

وذكرت الوزارة أن طائرات "التورنادو" قصفت أمس الأربعاء ثلاث نقاط حصينة على المشارف الجنوبية لمدينة الفلوجة، فى حين دمرت طائرات "ريبر" بدون طيار نقطة تفتيش للإرهابيين ومنصة لاطلاق الصواريخ فى غرب وشمال العراق بالترتيب.

وأضافت أن طائرات "التايفون" و"التورنادو" قدمت الدعم الجوى لعملية الفلوجة يوم الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أنها دمرت أيضا أهدافا لتنظيم داعش فى شمال وغرب العراق.

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