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المخرج خالد مهران: فيلم “سر موسى” تكلفته 46 مليون دولار ولم نحدد نجومه بعد

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المخرج خالد مهران: فيلم “سر موسى” تكلفته 46 مليون دولار ولم نحدد نجومه بعد المخرج خالد مهران: فيلم “سر موسى” تكلفته 46 مليون دولار ولم نحدد نجومه بعد

أكد المخرج خالد مهران فى تصريح خاص لوكالة أنباء ONA  ،أن ميزانية إنتاج فيلم “سر موسي” تصل الى 46 مليون دولار، موضحا أن العمل سيتم تصويره بعد عيد الاضحى المبارك بمصر والامارات وسوريا والهند وباريس.

خالد نفى ما تردد عن حسمه اختيار ابطال الفيلم موضحا ان ذلك مؤجل حتى إنتهاء كتابته، والتى يتولاها فريق مكون من خمس مؤلفين شباب .

كما أوضح  أن العمل تقوم بانتاجه كمنتج منفذ مشارك “بتاح بيكتشرز للإنتاج” مع مستثمرين أخرين.

ويتناول العمل قصة إكتشاف  اللوحة الآثارية المعروفة باسم “موسى” كما يطلق عليها مكتشفها الشيخ أحمد عبد الكريم الجوهري عضو هيئة الآثاريين العرب، والتى أعلنها لآول مرة عام2006.

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