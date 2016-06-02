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بالصور: ما الذي جمع ريتشارد غير وفريق ريال مدريد؟

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الخميس 02-06-2016 14:23

تواجد الممثل العالمي ريتشارد جير Richard Gere في إيطاليا، وتحديداً في ملعب الـ "سانسيرو" بعد أن تلقى دعوى رسمية من إدارة ريال مدريد لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ومساندة فريقه الأفضل.

وبعد فوز الفريق الملكي نزل النجم البالغ من العمر 66 عاماً إلى أرض الملعب للاحتفال مع الفريق.

وقد انتشرت بعض الصور للممثل أيضاً مع فريق نادي ريال مدريد في أحد تدربياتهم.

 

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