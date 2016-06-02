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ما هي التغريدة الأولى للفنان محمود عبد العزيز على "تويتر"؟

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الخميس 02-06-2016 14:26

اختار النجم الكبير محمود عبد العزيز الإفيه الشهير له من فيلم "إبراهيم الأبيض"، ليصبح تغريديته الأولى بعد افتتاح اول حساب رسمي يحمل اسمه بموقع تويتر، وكان أول فنان يقوم بإعادة التغريد هو زميله بنفس الفيلم النجم العالمي عمرو واكد.
الساحر المتواجد حالياً فى بيروت لاستكمال تصوير مسلسله الجديد "راس الغول" كتب في أول تغريدة يطلقها: اهو فتحت #تويتر .. حد ليه شوق في حاجة؟، وزين حسابه بصورة حديثة له من مسلسله الجديد "راس الغول" المقرر عرضه خلال أيام ضمن ماراثون دراما رمضان 2016.
تعليقات جمهور الساحر على التغريدة جاءت كلها من أجواء الفيلم الشهير بتعبيرات العنف والبلطجة وعالم العشوائيات، ومن أبرزها " الجراءة حلوة مفيش كلام"، وأطرف سؤال وجه لمحمود عبد العزيز من جمهوره كان: سؤال من الطفولة قاتلني هشام سليم ولا ايمان البحر درويش كان ابن ميرڤت امين في فيلم تزوير فأوراق رسمية؟! وشكراً مقدماً.
الساحر وعد بأن يتواصل بنفسه مع جمهوره ولكنه لم يرد على السؤال الحائر هشام سليم ولا ايمان البحر درويش كان ابن ميرڤت امين في فيلم تزوير بأوراق رسمية.

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سيدتي