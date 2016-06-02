السجن مدى الحياة للممثل مايكل جيس بعد قتل زوجته

أعلن المتحدث بإسم دائرة لوس انجلوس كاونتي، أن الممثل مايكل جيس Michael Jace يواجه عقوبة لمدة تتراوح بين السجن 40 عاما والسجن مدى الحياة، حين يصدرالحكم في جلسة العاشرمن يونيوالحالي.

وقد تمت إدانة جيس بالقتل من الدرجة الثانية، في أعقاب مقتل زوجته بالرصاص عام 2014، حيث أكد المدّعون أن جيس أطلق الرصاص على زوجته وقتلها في 19 مايو أيار 2014، بمنزلهما في ساوث لوس أنجلوس، قبل أن يتصل بالسلطات للإبلاغ عن طوارئ.

واللافت أن هيئة المحلفين أكدت أن جيس استخدم مسدّساً في الجريمة، وهو ظرف خاصّ من الممكن أن يزيد من مدة العقوبة.

يذكر أنّ طفلي جيس، بطل مسلسل "Shield" الذي بدأت محاكمته في 23 مايو، اللذين كانا دون سن العاشرة كانا بالمنزل وقت إطلاق الرصاص، وتولى أقاربهما رعايتهما.

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