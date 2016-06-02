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بالفيديو: أرنولد شوارزنيجر ينجو من هجوم فيل في غابات جنوب أفريقيا

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الخميس 02-06-2016 14:56

نشر النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر Arnold Schwarzenegger على صفحته الخاصة في "انستقرام" يظهر لحظة مهاجمة فيل للسيارة التي كان يستقلها النجم أثناء رحلة سفاري بإحدى الغابات فى جنوب أفريقيا.
ويظهر الفيديو صراخ مرشد الرحلة وهويصرخ قائلاً :" الفيل سوف يهاجم السيارة".
وقد حاول سائق السيارة أن يهدّئ من غضب الفيل فأطفأ محرك السيارة ثم أعاد تشغيله من جديد وعاد بالسيارة للوراء كي يتراجع الفيل.
وقال شوارزينجر إن الموقف الذي مرّ به مميز،ومن الصعب عليه كتابته، كما حصل تحديداً كمشهد في أحد الأفلام السينمائية.
يُذكر أنّ النجم العالمي أرنولد شوارزنيجرالبالغ من العمر 68 عاماً متواجد في جنوب أفريقيا حالياً للمشاركة في فعاليات أولمبياد "شوارزنيجر" للألعاب الرياضية.

 

 

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