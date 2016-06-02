بالصور وبالفيديو: هكذا احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتيها

احتفلت الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم منذ يومين بعيد ميلاد ابنتيهما إيلا وميلا. وككل عام تحرص نانسي على أن تكون حفلتهما مميزة مصحوبة بأجواء من البهجة والفرح وسط حفل ضخم ضم أصدقاء نانسي وصديقات إيلا وميلا. وقد شاركت نانسي متابعيها عبر موقع التواصل الإجتماعي ببعض الصور من هذه المناسبة العائلية. وقد أصبح عمر عمر ميلا 7 سنوات وإيلا 5 سنوات.

نانسي نشرت في البداية لقطة لأزياء طفلتيها التي تُشبه ملابس الأميرات معلنةً انطلاق الحفل، ثم عادت وأضافت عدداً من اللقطات الأخرى لإيلا وميلا وهما تستمتعان بأجواء الحفل بحضور نجمة الأطفال غنوة التي غنّت ورقصت برفقة الصغار.

رافقت غنوة صاحبتيْ العيد طيلة الوقت وكانت حريصة على تأمين كلّ ما ترغبان به، والتقطت الصور معهما. كما جمعتها صورة بنانسي عجرم وصورة أخرى مع والدهما الدكتور فادي. وقد بدا أن الطفلتين بقمة السعادة، وسط ديكور ضخم وقالبين كبيرين من الحلويات واحد لـ"إيلا" وآخر لـ"ميلا".

هذا وشاركت الفنانة اللبنانية جمهورها بلقطةٍ جمعتها بزوجها الدكتور فادي الهاشم معلّقةً: "معاً إلى الأبد"، مشيرةً بهذه الكلمات إلى أنّ علاقتهما قوية ومتينة تتخطى كلّ العقبات والصعوبات. وكالعادة، توالت التعليقات الإيجابية على صور طفلتي نانسي التي تشيد بجمالهما وشبههما بوالدتهما.

من أسرة "سيدتي" و "سيدتي نت" نتمنى لـ"إيلا" و "ميلا" العمر الطويل والصحة والعافية.