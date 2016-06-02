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رزان وسعد الصغير وشيبة والليثي.. ضيوف « تاكسي النجوم» على «شعبي إف إم» في رمضان

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برنامج تاكسي النجوم

برنامج تاكسي النجوم

كتبت- إنجي لطفي

تقدم الإذاعية هبة الهواري، برنامج رمضاني بعنوان ” تاكسي النجوم” على راديو شعبي إف إم.

وتدور فكرة البرنامج حول كل يوم نجم جديد يركب التاكسي من الشارع ويفاجأ أن هبه الهواري مذيعة الراديو هي التي تقود التاكسي ويستكملوا الحديث في دردشه قبل الفطار في الزحمة وشوارع والنجوم بيحبوا يفطروا في البيت ولا بيتعزموا برا وفضفضة عن شخصية النجم والنجمة في رمضان.

ومن أبرز ضيوف البرنامج مي سليم، وشيري عادل، وأحمد زاهر، وسعد الصغير، وعمرو يوسف، وإيساف، ومنذر ريحانة، ودوللي شاهين، وريهام عبد الغفور، وانتصار، وسامح حسين، وبدرية طلبة، ورزان مغربي، وأحمد شيبه، محمود الليثي، وجنات، وماجد المصري.

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