رنا سماحة عن لقائها بأطفال السرطان: أسعد يوم في حياتي

القاهرة_عمرو رضا

سجلت المطربة الشابة رنا سماحة انطباعات "متناقضة جداً" عن زيارتها الأولى لمستشفى علاج سرطان الأطفال، فقالت أولاً إنّه أسعد يوم في حياتها، ثم وصفت الزيارة نفسها بأنها أصعب أيام عمرها، وتمنت أن يتكرّر ولو ليوم واحد بالشهر، وناشدت كل متابعيها الدعاء لهؤلاء الأطفال بالشفاء، وأكدت ان الزيارة ليست للتبرع فقط، فالمرضى الصغار يحتاجون للكلام واللعب أكثر من المال.

رنا نشرت صورة وحيدة لها من كواليس أشهر مستشفى مجانى لعلاج سرطان الأطفال في القاهرة، عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها قائلة: النهاردة كان من أسعد وأصعب أيام حياتي ، بجد يا جماعه اللي يشوف بعينه غير اللي يسمعواللي استغربته ان الأطفال دول مش محتاجين غير انك تقعد معاهم تتكلم معاهم تلعب معاهم.

تابعت قائلة:ربنا يشفيهم ويشفي كل مريض ويحمي أولادنا وبناتنا ويحمي بلادنا لأن بجد اللي شفته النهارده على أعلى مستوى من الفخامه والرقي والإنسانيه اللي تكاد تكون انعدمت في حياتنا ،انا شفت في مستشفى_سرطان_اﻷطفال57357 المعنى الحقيقي للإنسانيه والله ما كلام أغاني ولا كلام لل show انا حسيت اني طفله زيهم وحسيت اني محتاجالهم اكتر ما هم محتاجين لي .

واهختتمت تعليقها بقولها: انا كبنت مصريه بسيطه قررت اخصص من وقتي ولو حتى كل شهر اني اروح اتبسط واستمتع واتأمل واتعلم من الأطفال دول اللي كلنا محتاجين نتعلمه .

جمهور رنا طالبوها بتكرار الزيارة، والبحث عن المؤسسات الخاصة برعاية الأيتام، وأكدوا رغبتهم في التبرع بالوقت والمال للأطفال، كما توالت الدعوات بالشفاء للأطفال.