أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وقف تراخيص التاكسي 5 سنوات بالوادي الجديد

Google+ Print
وقف تراخيص التاكسي 5 سنوات بالوادي الجديد وقف تراخيص التاكسي 5 سنوات بالوادي الجديد

صورة ارشيفية

 

مراسلONA» »:

ترأس اللواء أشرف شاش، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا للمواقف وذلك بحضور أعضاء اللجنة وممثلي المراكز بالمحافظة.

وقررت اللجنة في إجتماعها وقف تراخيص السيارات التاكسي لمدة خمس سنوات، وذلك علي مستوي مراكز المحافظة الخمس.

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على منح تراخيص 4 سيارات سرفيس لبعض المواطنين لتغطية بعض الأحياء المحرومة والتي تعانى من نقص في سيارات السرفيس ومنها حي «25 يناير – البستان – السبط الشرقي» بالخارجة، كما تم تعديل وإلغاء خطوط السير لبعض من السيارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا