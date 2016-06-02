وقف تراخيص التاكسي 5 سنوات بالوادي الجديد

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ترأس اللواء أشرف شاش، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا للمواقف وذلك بحضور أعضاء اللجنة وممثلي المراكز بالمحافظة.

وقررت اللجنة في إجتماعها وقف تراخيص السيارات التاكسي لمدة خمس سنوات، وذلك علي مستوي مراكز المحافظة الخمس.

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على منح تراخيص 4 سيارات سرفيس لبعض المواطنين لتغطية بعض الأحياء المحرومة والتي تعانى من نقص في سيارات السرفيس ومنها حي «25 يناير – البستان – السبط الشرقي» بالخارجة، كما تم تعديل وإلغاء خطوط السير لبعض من السيارات.